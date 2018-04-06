Пятница, 6 Апреля 2018 16:20

АрмИнфо.Выборы в Азербайджане, окончание президентского срока Сержа Саргсяна в Армении, а также сотрудничество США и РФ могут создать условия для разрешения конфликта в Карабахе.

Как передает DW, такое мнение выразили зарубежные эксперты, участвовавшие на Круглом столе в Брюсселе, посвященном карабахской проблематике.

Тем не менее, аналитик Центра региональных исследований Давид Шахназарян выразил мнение о том, что стороны никогда не были так далеки от мирного соглашения, как сегодня. "Возможность новой войны я считаю до сих пор очень высокой", - отметил он.

С тем, что такой риск по-прежнему существует были согласны и другие участники круглого стола. Для опасений в связи с возможным продолжением конфликта есть немало причин, ведь стороны не только усилили свое военное присутствие на линии соприкосновения, но также растут милитаристские настроения в обществе - и в Армении, и в Азербайджане, отметили участники круглого стола. Однако не все были настроены пессимистично.

Так, директор британского аналитического центра LINKS Дэнис Саммут видит возможность прогресса в мирных переговорах. Для этого, по его словам, нужны соответствующие условия внутри Армении и Азербайджана, а также на международном уровне. Для обеих стран следующая неделя будет наполнена важными политическими событиями.

"В Азербайджане 11 апреля пройдут выборы президента. Они должны были состояться осенью этого года, но действующий глава государства Ильхам Алиев перенес дату их проведения. Обозреватели ожидают, что Алиев вновь будет переизбран и пойдет на свой четвертый срок, теперь уже не пятилетний, а семилетний. А в Армении 9 апреля закончится второй, последний президентский срок Сержа Саргсяна. Однако и он, ожидаемо, останется у власти, благодаря конституционному референдуму 2015 года. Изменения Основного закона страны превращают Армению в парламентскую республику, где власть будет сосредоточена в руках премьера, которым, скорее всего, и станет Саргсян", - отмечает DW.

"У лидеров обеих стран будет беспрецедентная политическая власть и пространство работать над (карабахским. - Ред.) вопросом, если они захотят", - считает Саммут. Он признает, что перед предыдущими выборами уже звучали предположения о том, что после них все изменится. Нынешнюю ситуацию эксперт считает несколько иной и поэтому говорит: "Сейчас тот момент, когда что-то может случиться, что-то положительное... Следующие шесть-восемь месяцев будут важными, и мы можем увидеть движение, которого до сих пор не было".

Менее оптимистично настроен Заур Шириев, член Crisis Group - организации, как и LINKS, занимающейся не только аналитикой, но и способствующей урегулированию конфликтов. Но и он не исключает возможного прогресса. При этом эксперт указывает как на то, что в азербайджанском обществе ожидают от властей результатов в решении карабахского вопроса, так и на то, что обе страны будут праздновать в этом году 100- летие со дня основания республик на своих территориях.

Хотя ситуация на международном уровне не столь благоприятна, учитывая непростые отношения по ряду других вопросов между сопредседателями минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта - РФ, США и Францией, в рамках сотрудничества по Нагорному Карабаху у них есть взаимопонимание, говорят эксперты.

Так, Давид Шахназарян указывает на изменение позиции Москвы прошлым летом. Если до этого Кремль был готов предпринимать шаги и без консультации с другими сопредседателями, то в последние приблизительно восемь месяцев существует "очень тесное сотрудничество". "В нынешней геополитической ситуации не так много форматов, где США и Россия могут работать друг с другом, а это одна из таких площадок", - подчеркивает эксперт и называет это одной из причин стабильности на линии соприкосновения.

Возможность такого сотрудничества признает и Саммут, при этом добавляя: представители США и ранее говорили, что отношения с РФ в Минской группе отличаются от других сфер. Кроме того, сейчас положительными являются и отношения России с другим игроком в регионе

- Турцией.

По словам политолога Андрея Макарычева, преподающего в Тартуском университете, главный интерес Москвы состоит в сохранении статус-кво. Поэтому она старается удержать Баку от военного решения. А Еревану власти РФ пытаются донести, что российские войска в этой стране будут действовать лишь в случае угрозы международно признанной территории Армении, пояснил Макарычев. А также Москва старается удержать Ереван от слишком сильной прозападной ориентации.

Несмотря на то, что Евросоюз приобретает все большее значение на Южном Кавказе, тем не менее, говорит Саммут, ни Баку, ни Ереван не хотят непосредственного участия ЕС в урегулировании конфликта и не отводят Брюсселю большую роль в этом вопросе.

Поэтому участники мероприятия призвали ЕС более четко определить свой подход к региону. И если речь не идет о присоединении к Минской группе, то хотя бы необходимо чаще проводить встречи с ее сопредседателями и усилить мандат спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу, отметили эксперты.

Тем временем Шириев предупреждает, что если все же произойдет следующая эскалация, то будет она более масштабной. По его словам, в 2016 году бои были ограничены как территориально, так и в количестве задействованных войск и техники. "Следующая эскалация, "апрель плюс", будет более разрушительной, чем то, что произошло два года назад", - предостерегает эксперт.