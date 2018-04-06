Пятница, 6 Апреля 2018 16:19

АрмИнфо. Beeline совместно со Smart Orange - официальным представителем компании Xiaomi - запускает партнерскую программу по продаже смартфонов.

Как сообщает пресс-служба компании, в рамках проекта и по условиям акции <Смартфон - есть, связь - есть, процентов - нет> клиенты могут в рассрочку приобрести любой смартфон стоимостью более 30 000 драмов в магазинe Xiaomi на Северном проспекте.

По условиям рассрочки клиент поэтапно оплачивает только стоимость смартфона в течение 12, 18 или 24 месяцев. Вместо процентов и дополнительных выплат клиент платит за выбранный тарифный план. Подключиться можно к одному из действующих на рынке тарифных планов <Смарт> с абонентской платой от 1500 до 7500 драмов.

<В марте Beeline совместно с Xiaomi провели акцию со смартфонами Redmi 5A, успех которой продемонстрировал высокий интерес армянских покупателей к бренду. В рамках акции было продано беспрецедентное количество смартфонов такого класса - более 4.000 за месяц, что составило более 50% общих продаж смартфонов в офисах Beeline в Армении за прошлый месяц. Частично этому способствовало наше собственное предложение <Смартфон - есть, связь - есть, процентов - нет>, которое позволяет на очень выгодных условиях приобретать качественные и современные смартфоны, а вместо дополнительных выплат и процентов платить только за связь>, - отметил Коммерческий директор Beeline в Армении Айк Карапетян.

В свою очередь, генеральный директор Smart Orange Антон Свиридов подчеркнул: <Сотрудничество с телекоммуникационными операторами - важная часть нашей стратегии развития в Армении. Оно позволяет предложить наиболее привлекательные варианты приобретения смартфонов. Beeline - надежный партнер, благодаря профессионализму которого техника Xiaomi становится еще ближе и доступнее для армянских потребителей. Очень рад, что по результатам нашей прошлой совместной акции Xiaomi стали самыми продаваемыми смартфонами в салонах Beeline. Теперь мы рады представить новый совместный проект, который дает возможность выгодно приобрести устройства Xiaomi в рассрочку. Ждем покупателей в салонах Beeline и в нашем фирменном магазине на Северном проспекте>.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".