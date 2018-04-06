Пятница, 6 Апреля 2018 16:18

АрмИнфо.В армянском обществе существует консенсус относительно стратегии внешней политики, проводимой властями страны. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью изданию Gulf News - англоязычному еженедельнику, выходящему в ОАЭ и распространяемому в странах Средней Азии и Персидского залива, а также агентству "Global FDI reports".

По его словам, внешняя политики Армении развивается в 4 основных направлениях - быть проактивной, вовлеченной, стабильной и

обеспечивать присутствие там, где того требуют ее интересы. "В течение прошедших 10 лет мы продолжали прилагать усилия по исключительно мирному урегулированию Арцахского вопроса, и для установления устойчивого мира между Карабахом, Арменией и Азербайджаном. Несмотря на все наши усилия и выражения доброй воли, которым содействовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция и Россия, нам предстоит пройти еще достаточно долгий путь. Наши усилия впоследствии были подвергнуты опасности по причине нарушения режима прекращения огня Азербайджаном, что продолжается по сей день. Провокации со стороны Азербайджана достигли своего пика в августе 2014 года и во время апрельской четырехдневной войны 2016 года", - отметил президент, подчеркнув, что нефтедоллары Азербайджана вскружили голову руководству АР, которое продолжает подходить к урегулированию конфликта с максималистских позиций.

Саргсян подчеркнул, что во время своего президентства он инициировал открытие новой страницы во взаимоотношениях с соседней Турцией. В результате данной инициативы, в 2009 году в Цюрихе были подписаны протоколы, целью которых было открытие границы и урегулирование армяно-турецких отношений.

"К сожалению, руководство Турции, отказалось от подписания данного документа и от идей добрососедства, выдвинув на первый план предусловия, которые не имели никакой связи с данными протоколами. Из-за этой позиции мы были вынуждены аннулировать эти документы ", - отметил президент Армении. Саргсян подчеркнул, что если руководство Турции созреет для подписания протоколов без предусловий, армянская сторона будет готова вновь предоставить Анкаре подобную возможность.