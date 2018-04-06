Пятница, 6 Апреля 2018 16:17

АрмИнфо.Одним из важнейших направлений внешней политики Армении является развитие сотрудничества с арабскими странами. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Gulf News - англоязычному еженедельнику, выходящему в ОАЭ и распространяемому в странах Средней Азии и Персидского залива, а также агентству "Global FDI reports" заявил президент Армении Серж Сагрсян.

По словам главы государства, Армения смогла установить добрососедские, взаимовыгодные отношения, основанные на исторической дружбе, как с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), так и с другими странами региона. "Необходимо извлечь пользу из такого уровня отношений и их трансформировать также в экономическое сотрудничество",- указал Саргсян, напомнив, что в 2017 году Армения установила безвизовый режим для граждан ОАЭ, а также лиц, имеющих право на проживание в этой стране.

Помимо этого, как отметил президент РА, между странами подписано Соглашение о взаимной защите и стимулировании инвестиций. Бизнесмены двух стран успели ознакомиться с бизнес-средой Армении и ОАЭ. В результате, как отметил Серж Саргсян, двусторонний товарооборот за 2017-й год превысил $200 млн. "Убежден, что это является лишь малой частью - 15-20% от того огромного неиспользованного потенциала, который есть в сфере экономического сотрудничества. Следовательно, мы продолжим политику сближения, и будем прилагать все усилия для укрепления связей с ОАЭ", - заявил президент Армении Серж Саргсян.

Согласно данным Национальной статистической службы Армении, внешнеторговый оборот между Арменией и ОАЭ за январь-декабрь 2017 года вырос на 70% - до $202,8млн. При этом, экспорт вырос на 61,1%, до $102,8 млн, а импорт на 80,2%, до около $100 млн.