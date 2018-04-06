Пятница, 6 Апреля 2018 16:16

АрмИнфо. Артур Петросян подал в отставку с поста главного тренера национальной сборной Армении по футболу. Об этом сообщает ФФА.

Отставка состоялась после встречи Петросяна с главой ФФА Рубеном Айрапетяном, в ходе которой были обсуждены выступления национальной сборной. Стороны подчеркнули, что для подготовки к Лиге наций осталось мало времени, а в сборной должны быть осуществлены изменения.

Имя нового наставника сборной станет известно в ближайшие дни. Артур Петросян возглавляет национальную сборную Армении с октября 2016 года.