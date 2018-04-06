Пятница, 6 Апреля 2018 13:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян,в рамках рабочего визита в Москву, в посольстве Армении выступил на мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского национально- освободительного движения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, в своем выступлении министр иностранных дел Арцаха подчеркнул значимость национально-освободительной борьбы армянства Арцаха и пройденного им пути национального возрождения.

Маилян отметил, что Арцахское освободительное движение, объединившее Арцах, Армению и армянскую диаспору вокруг общих идеалов и принципов, переросло в общеармянскую борьбу в защиту прав и свобод и предопределило последующую судьбу не только Арцаха, но и всего армянского народа. Оно стало самым судьбоносным событием в новейшей истории армянского народа, в результате которого на политической карте мира появились два независимых армянских государства.

Глава МИД НКР также подчеркнул вклад представителей российской интеллигенции, поддержавших право народа Арцаха на самоопределение, отметив, что как в Арцахе, так и в Армении вспоминают их с особой благодарностью.

На мероприятии состоялись показ снятого в Арцахе фильма журналистки Азы Бабаян "Земля Якова" и выставка работ художников Юрия Григоряна и Юрия Григоряна- младшего. Маилян вручил памятные медали "30-летие Карабахского движения" Азе Бабаян, Юрию Григоряну и Юрию Григоряну-младшему.

На мероприятии присутствовали дипломаты, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации, журналисты, эксперты, а также представители армянской общественности Москвы.