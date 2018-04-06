Пятница, 6 Апреля 2018 13:48

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер убежден, что после женевской встречи президентов Армении и Азербайджана в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию наблюдалась динамика.

"Надеюсь, что после выборов президента Азербайджана эта положительная динамика в переговорах будет сохранена", - отметил Гремингер в интервью АПА.

Отвечая на вопрос, будет ли затронут в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым карабахский конфликт, он в частности, сказал: "Во время каждой встречи с министром иностранных дел России мы обсуждаем конфликты на пространстве ОБСЕ. В ходе сегодняшней нашей встречи мы проведем обмен мнениями о путях урегулирования региональных конфликтов", - резюмировал Генсек ОБСЕ.