Пятница, 6 Апреля 2018 13:38

АрмИнфо. Безусловно, нынешняя ситуация вокруг Нагорного Карабаха не является приемлемой ни для Азербайджана, ни для мирового сообщества. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Тем более, что страны, которые имеют мандат на посредническую миссию, страны - сопредседатели минской группы - это Россия, Франция и США, добавил азербайджанский лидер, на уровне глав государств неоднократно заявляли, что статус-кво неприемлем, должен быть изменен. "Мы полностью разделяем эти позиции и считаем такие заявления очень правильными. Но мы ждем конкретных действий. Заявления, конечно, важны, но нам нужно урегулирование вопроса. Для урегулирования вопроса существуют все правовые механизмы", - заверил Алиев, и в этом контексте в очередной раз напомнил о 4 резолюциях Совет Безопасности ООН и, якобы, нежелании Армении их выполнять.

"И, к сожалению, никаких санкций на Армению за этот отказ наложено не было. Другие международные организации также приняли схожее решение и резолюции. ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Движение неприсоединения и другие организации приняли подобные резолюции - Армения их не выполняет. Оккупация азербайджанских земель продолжается. Главная проблема - Армения, она не хочет менять статус-кво. Она на словах декларирует желание вести переговоры, но на деле занимается их имитацией. И делает все для того, чтобы, как вы говорите, все шло по кругу и это был бы процесс без конца. Что не является приемлемым ни для нас, ни для мирового сообщества. Поэтому необходимо скорейшее выполнение резолюций Совета Безопасности ООН Арменией, скорейшее начало деоккупации азербайджанской территории. Ведь под оккупацией находится не только Нагорный Карабах, но и семь районов Азербайджана, которые к Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР никакого отношения не имеют. И не имели", - заявил президент Азербайджана в интервью ТАСС.

При этом он выразил убеждение, что начало так называемой "деоккупации" - это первый шаг в поэтапном урегулировании конфликта, которое должно быть осуществлено опять же на основе норм и принципов международного права.