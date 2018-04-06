Пятница, 6 Апреля 2018 12:16

АрмИнфо."Армения приняла нас с теплом и любовью, и мы отвечаем ей взаимностью". Об этом на музыкальном вечере "Друзья посольства" в рамках проекта Дипломатические ноты по случаю завершения дипломатической миссии в Армении, заявила супруга посла России в РА Светлана Рамишвили.

"Пять лет назад мы приехали на эту благодатную армянскую землю. Армения приняла нас с теплом и любовью, и мы отвечаем ей взаимностью. Мы объездили практически всю Армению, и везде нас встречали гостеприимством, радушием. Во всех уголках нашей замечательной страны вне зависимости от статуса и от людей - везде мы встречали очень теплый и радушный прием. Армения полюбила нас и не хочет отпускать, потому, что мы вросли корнями в эту страну, и она стала для нас родной. Кто-то из великих сказал, что история армянского народа - это постоянный, сплошной эксперимент, эксперимент на выживание. Действительно, нельзя не ценить народ, который сумел не только выжить как народ, но и сохранить свою культуру, традиции, язык, защитить свою землю. А еще этот народ не любит фальши, он чувствует, что мы очень любим Армению и отвечает нам взаимностью. Я уверенна, что Ереван будет все краше и краше. Мы желаем Армении мира, процветания, благоденствия. Уезжаем, но еще обязательно сюда вернемся. Что я могу еще сказать - Ես ձեր ցավը տանեմ (дословно - Я возьму вашу боль- Ред.)", - обратилась супруга посла к "Друзьям посольства".

На музыкальном вечере прозвучали такие композиции как "Абрикосовое дерево", "Мельница твоих мыслей", "Ереван". Хор посольства России в Армении исполнил попурри армянских военных песен, "Ов сирун-сирун", "Чикарели", "Айастан" была исполнена песня первой леди Армении Риты Саргсян "Навак (Кораблик)". Дебютной композицией вечера стала песня "Армения и Россия", которую исполнил хор посольства России в Армении. Автором слов является сотрудник РЦНК Сусанна Оганесян.