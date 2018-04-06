Пятница, 6 Апреля 2018 12:12

АрмИнфо. Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения контрольных занятий уничтожили военные объекты и авиацию условного противника в горной местности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, при решении практических контрольных задач летчики электронными пусками из вооружения вертолетов и неуправляемыми ракетами на мишенном поле высокогорного полигона "Алагяз" уничтожили военные объекты, живую силу, бронетехнику и авиационные цели условного противника. Также летчики сдали нормативы по поиску и слежению за колоннами военной техники условного противника, огневой воздушной поддержке подразделений российского соединения, переброске войск и эвакуации раненных военнослужащих.

Особенностью проводимых контрольных занятий с летчиками армейской авиации ЮВО в Армении является высокогорная местность со сложным рельефом и переменчивым климатом.

В контрольных занятиях принимали участие около 20 экипажей вертолетов Ми-24П и Ми- 8 МТШ, более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава и задействовано более 50 единиц авиационной и военной специальной техники.