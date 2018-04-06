Пятница, 6 Апреля 2018 12:03

АрмИнфо. Правительство Литвы одобрило соглашение о Всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армения-ЕС, направив его в законодательный орган - Сейм, в соответствии с процедурой, с целью представления на ратификацию. Об этом в своем микроблоге в соцсети Twitter сообщил посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян. Отметим, что соглашение между Арменией и ЕС, среди стран-членов Евросоюза уже было ратифицировано Эстонией, и парламентом Латвии. Напомним, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября 2017 на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе.