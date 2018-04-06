Пятница, 6 Апреля 2018 11:56

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 5 апреля встретился с Лейтенантом Великого Магистра Суверенного Военного Ордена Мальты Фра Джакомо Делла Торре дель Темпио ди Сангвинетто и Великим канцлером Мальтийского ордена Альбрехтом фон Безелагером.

Как сообщает пресс-служба президента, С.Саргсян отметил, что сегодня была открыта новая страница для углубления и расширения дружественного двустороннего сотрудничества. Президент Республики Армения и Лейтенант Великого Магистра Суверенного Военного Ордена Мальты подчеркнули, что отношения между Арменией и Мальтийским орденом имеют большой потенциал развития.

В ходе встречи собеседники коснулись сотрудничества между Арменией и Мальтийским орденом в разных сферах, высоко оценив подписанное 5 апреля соглашение о сотрудничестве.

В завершении встречи президент РА сделал запись в Книге почетных гостей Суверенного военного ордена Мальты. В частности, С.Саргсян президент написал: "Отношения Армении и Мальты основаны на взаимном уважении и поддержке. Уверен, что мы и в дальнейшем будем укреплять наше сотрудничество".