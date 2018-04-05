Четверг, 5 Апреля 2018 18:24

АрмИнфо. В Вильнюсе в Музее Геноцида и сопротивления открылась выставка, приуроченная 30-летию погромов армян в азербайджанском Сумгаите. На церемонии открытия выставки присутствовали послы, государственные деятели, представители армянской общины.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, посол Армении в Литве Тигран Мкртчян отметил, что события, произошедшие в Сумгаите в 1988 году, были беспрецедентными по степени зверства. Посол добавил, что сумгаитские погромы были ответом Советского Азербайджана на абсолютное справедливое требование народа Нагорного Карабаха о независимости. Мкртчян также подчеркнул, что мировое сообщество было потрясено подобным зверством, и не случайно многие признанные эксперты проводили параллели между погромами в Сумгаите и Геноцидом армян 1915 года.

Тигран Мкртчян также подчеркнул, что ситуация за эти 30 лет в Азербайджане не улучшилась. "Армянофобия пропагандируется в Азербайджане на самом высоком уровне. Антиармянская пропаганда начинается с детских садов и школ",- отметил он, добавив, что апрельская война 2016 года стала еще одним проявлением азербайджанской армянофобии, когда тела армянских солдат были обезглавлены, а преступники, совершившие эти зверства, были награждены властями АР.

После выставки был показан документальный фильм Марины Григорян под названием "Сумгаит 1988 года. Обычный геноцид". Выставка будет открыта до 22 апреля.