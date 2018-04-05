Четверг, 5 Апреля 2018 18:06

АрмИнфо. Казахстан призывает использовать космическое пространства в исключительно мирных целях. Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, выступая на Комиссии по разоружению отметил, что «сегодня, как никогда, мы должны работать над поиском глобальных решений, запрещающих размещение летального оружия в космическом пространстве».Об этом сообщает посольство РК в РА.

Призыв к расширению международного сотрудничества в этой сфере озвучили и представители многих других государств. Заместитель постоянного представителя Нигерии Самсон Итегбодже, который выступил от африканской группы, напомнил о недопустимости размещения ядерного оружия в космическом пространстве и призвал использовать космос исключительно в мирных целях и на благо всех государств, независимо от их социального, экономического или научного развития.

Постоянный представитель Украины Владимир Ельченко проинформировал, что его страна также поддерживает все национальные и международные усилия по обеспечению мирного использования комического пространства на взаимовыгодных условиях.

Заместитель высокого представителя по вопросам разоружения Томас Маркрам отметил, что некоторые последние тенденции сказываются на безопасности деятельности в космическом пространстве. "В их числе - резкий рост участников такой деятельности, как из числа государств, так и частного сектора; накопление опасного космического мусора; рост зависимости от космического пространства в гражданском, государственном и военном секторах; продолжение разработок и распространения ракет наземного базирования, способных функционировать как противоспутниковое оружие; дальнейшее развитие технологий и концепций с потенциальным применением в противокосмических системах", - сказал он.

Участники комиссии обсудили целый ряд вопросов, связанных с обычными вооружениями, ядерным разоружением и нераспространением. Многие призывают расширять зоны, свободные от ядерного оружия и создать такую зону на Ближнем Востоке.

Комиссия по разоружению была учреждена в июне 1978 года на первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению в качестве преемника подчиненной Совету Безопасности аналогичной Комиссии, учрежденной в 1952 году. Она является совещательным органом, подчиненным Генеральной Ассамблее ООН. Комиссия открыта для всех государств - членов ООН. Мандат этого органа — разработка для государств рекомендаций в области разоружения. Комиссии удалось согласовать целый ряд предложений, включая рекомендации по созданию зон, свободных от ядерного оружия.