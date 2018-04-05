Четверг, 5 Апреля 2018 17:41

АрмИнфо. Делегация, возглавляемая председателем Национального Cобрания Республики Арцах Аштом Гуляном, посетила посольство Республики Армения в Париже. После краткой беседы с послом Вигеном Читечяном председатель парламента встретился с членами действующего во Франции армянского союза "В поддержку Карабаха".

Ашот Гулян выступил с речью о 30-летии Карабахского движения и процессе государственного строительства в Арцахе за эти годы, акцентируя внимание на достижениях и планах в сфере обеспечения безопасности, внешней политики и экономического развития. "Арцахское освободительное движение помогло армянам найти свою идентичность, а сейчас необходимо помочь Арцаху сохранить эту идентичность", - резюмировал председатель парламента.

Затем Ашот Гулян ответил на вопросы участников встречи касательно экономического потенциала, международного признания Арцаха, мероприятий, посвященных Дням Арцаха во Франции, эффективности децентрализованного сотрудничества, экспорта и импорта.

В ходе встречи председатель парламента Арцаха выразил благодарность чрезвычайному и полномочному послу Вигену Читечяну и наградил памятной медалью к 30-летию Карабахского движения в связи с завершением дипломатической миссии во Франции.

5-го апреля в Париже планируется встреча с депутатами Сената и Национального собрания Франции и членами Круга дружбы "Франция- Арцах".