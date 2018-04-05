Четверг, 5 Апреля 2018 17:24

АрмИнфо. Армения поддержала подготовленное Россией совместное заявление по делу об отравлении в Солсбери, чтобы убедиться, что эта проблема будет решена в рамках международного права. Об этом в беседе с журналистами заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

При этом он подчеркнул, что Армения не защищает позицию какой-либо стороны. "На данном этапе необходимо воздержаться от каких-либо суждений, оценок и действий, пока нет ответа на ряд вопросов", - отметил замминистра. В частности, как считает Кочарян, необходимо найти ответ на вопрос, где было произведено данное химическое оружие, то есть прояснить его происхождение, кто осуществил преступление и кто его заказал. "Мы надеемся, что по возможности оперативно будут даны ответы на эти вопросы, после чего можно будет делать выводы и предпринимать действия", - заявил он. На сегодня, как отметил представитель армянского МИД, лаборатория, которая проводила исследование, заявила, что не может выявить происхождение данного вещества. С учетом этого, как считает Кочарян, необходимо дождаться выводов специализированных структур. Вместе с тем, Шаварш Кочарян не считает, что своей позицией Армения поддерживает Россию или, что это может привести к напряжению отношений между РА и Западом. "Мы не защищаем Россию. Мы являемся сторонниками окончательного прояснения инцидента. Армения глубоко заинтересована в этом", - пояснил он, подчеркнув, что пока не будет ответа на вышеуказанные вопросы, РА воздержится от оценок, заявлений и шагов по данному инциденту. Отметим, что ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил, что Армения присоединилась к ОДКБ по вопросу поддержки совместного заявления России, Китая и Ирана по делу об отравлении в Солсбери. По его словам, Армения не участвовала в голосовании, однако, поддержала заявление ОДКБ по этому вопросу. "Мы не входим в состав Исполнительного совета и не принимали участие в голосовании, однако, там было заявление ОДКБ, к которому мы присоединились", - уточнил Балаян.

Напомним, что накануне в Гааге по инициативе России состоялось заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Встреча прошла в закрытом режиме. Цель - прояснить ситуацию с расследованием отравления в Солсбери. Российские специалисты поставили перед организацией конкретные вопросы, в частности, как именно отбирались пробы отравляющего вещества и в каких лабораториях их изучают. Как сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на пресс- конференции, на заседании был представлен проект совместного заявления от России, Китая и Ирана, где подчеркивалась необходимость решения "дела Скрипаля" в рамках международного права. Совместное заявление поддержали союзники по ОДКБ, близкие партнеры по СНГ, Иран, Китай и ряд стран Латинской Америки. Однако, Инициативе не удалось собрать необходимые две трети голосов. Шульгин рассказал, что против выступили Британия и США, а также страны ЕС и "некоторые американские союзники в Азии". Посольство России в Нидерландах позже опубликовал список стран, поддержавших инициативу, перечне оказались Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

Отметим, что Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Власти Великобритании неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Руководитель британской лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервнопаралитического вещества "Новичок", использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.