Четверг, 5 Апреля 2018 16:57

АрмИнфо. Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития" в рамках Движения неприсоединения в Баку сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Баку достаточно подробно информирует мировое сообщество об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана. Турция со своей стороны во главе с президентом Эрдоганом во всех этих вопросах постоянно находится рядом с Азербайджаном и поддерживает позицию официального Баку будь то в ООН, ОБСЕ, Совете Европы", - подчеркнул Чавушоглу, передают азербайджанские СМИ.

При этом турецкий министр обвинил Армению в игнорировании призывов и заявлений международных организаций по этому вопросу. Он также подчеркнул необходимость выражения международными организациями своей конкретной позиции по карабахскому вопросу. "Минской группе ОБСЕ пора активизировать свою деятельность в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы всегда заявляли о том, что нагорно- карабахский конфликт должен быть решен мирным путем. Об этом мы говорим и Америке, и России, и Европе. Турция всегда была и остается рядом с Азербайджаном. Азербайджан может всегда рассчитывать на Турцию ", - подчеркнул глава МИД Турции.