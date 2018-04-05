Четверг, 5 Апреля 2018 16:44

АрмИнфо.В Ватикане состоялась торжественная церемония открытия памятника армянскому богослову и философу Святому Григору Нарекаци.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, в церемонии открытия памятника в Ватиканских садах принял участие президент Армении Серж Саргсян.

Двухметровый памятник Григору Нарекаци был отлит в Чехии. Автором памятника является народный художник Армении Давид Ереванци, архитектором - Микаел Асратян. Памятник отлит в двух экземплярах. Один установлен в Ватиканских садах, второй будет установлен в Эчмиадзине.

После торжественной церемонии открытия памятника состоялась экуменическая церемония с участием Папы Римского Франциска, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого.

Затем, президент Армении посетил армянскую дипмиссию в Ватикане, где состоялась церемония награждения.