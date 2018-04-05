Четверг, 5 Апреля 2018 16:42

АрмИнфо. Деятельность ЗАО "ВизаМетрик" (VisaMetric) в Армении может быть заблокирована, если будут выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения конфиденциальности персональных данных граждан. Об этом, отвечая на вопрос АрмИнфо, 5 апреля после заседания правительства заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Как подчеркнул замминистра, вопрос должен быть полностью изучен, поскольку для Армении неприемлемо, чтобы вопрос конфиденциальности личных данных был поставлен под угрозу. "На основании изучений будет принято решение", - заявил Кочарян, подчеркнув, что еще до принятия окончательного решения посольство Германии в Армении уже заявило, что будет действовать прежний порядок приема заявлений на выдачу виз.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, возможно ли, что по итогам изучений VisaMetric в Армении все же будет делегировано полномочие по приему документов на оформление визы, Шаварш Кочарян заявил: "На данном этапе вопрос в центре внимания, находится на рассмотрении. В Армении действует закон "О защите персональных данных граждан" и если есть угроза нарушения их конфиденциальности, то мы предпримем соответствующие шаги".

Накануне посольство Германии в Армении выступило с заявлением о том, что пока продолжает принимать заявки на предоставление Шенгенских виз в Австрию, ФРГ, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Швецию. "По техническим причинам, компания "ВизаМетрик", которая с 3 апреля должна была принимать заявки для получения Шенгенских виз в посольстве Германии, не может пока осуществлять свою миссию", - говорилось в заявлении посольства Германии в РА. Отметим, что ранее Министерство юстиции Армении заблокировало обработку персональных данных со стороны ЗАО "ВизаМетрик" (VisaMetric). Минюст начал проверку деятельности "ВизаМетрик", в связи с обеспокоенностью граждан Армении тем фактом, что ЗАО "ВизаМетрик" является российско-турецким консорциумом, головной офис которого находится в Турции. Граждане РА опасаются, что их личные данные посредством ЗАО "ВизаМетрик" попадут в распоряжение турецкой стороны. Однако, ранее посол Германии в РА Матиас Кислер заверил, что при деятельности центра правила конфиденциальности и стандарты безопасности будут строго соблюдаться. "Армянским офисом будет руководить гражданин РА, сотрудники также будут гражданами Армении. Никакая личная информация не может попасть в третьи руки",- заверил дипломат. По его словам, компания была выбрана на строгой конкурсной основе с учетом объективных критериев. Конкурс проводился для региона Южного Кавказа в целом, а не для отдельно взятой Армении. Центр осуществляет деятельность также в Центральной Азии. Напомним, что с 3 апреля текущего года граждане Армении должны были подавать заявки на получение Шенгенской визы для визита в Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Швецию не в посольство Германии в РА, а в специальный центр "ВизаМетрик". Это мотивировалось тем, что дипведомство не успевает обрабатывать столь большое число заявок на получение Шенгенской визы.