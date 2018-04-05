Четверг, 5 Апреля 2018 16:41

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предоставляет клиентам возможность самостоятельно устанавливать ПИН-коды своих карт. Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе Банка, ПИН-коды пластиковых карт, выпущенных Банком ВТБ (Армения), предоставляются клиентам посредством СМС-сообщений вместо бумажных носителей.

Согласно источнику, при получении новой карты СМС-сообщением держателям карт высылаются временные ПИН-коды, которые клиенты должны самостоятельно изменить посредством банкоматов Банка ВТБ (Армения) и установить ПИН-код на свое усмотрение. Благодаря новой услуге, клиенты Банка могут установить комбинацию цифр, которую им легко запомнить, меняя ее в дальнейшем в любое время, а при наличии нескольких карт - установить единый ПИН-код на свои карты. Исходя из требований безопасности, установленный клиентом ПИН-код не сохраняется в Процессинговом центре Банка и доступен исключительно клиенту. Услуга самостоятельной установки ПИН-кода распространяется на все карты Банка ВТБ (Армения), за исключением Instant Issue, Visa Infinite, пенсионных и кредитных карт.

После получения СМС-сообщения с временным ПИН-кодом, клиент для активации карты и установки постоянного ПИН-кода совершает следующие действия: вводит карту в любой банкомат Банка ВТБ (Армения); вводит временный ПИН-код, полученный СМС-сообщением; в открывшемся окне вводит новый четырехзначный ПИН-код; повторно вводит новый ПИН-код и завершает операцию.

Более подробную информацию о замене ПИН-кода при активации карты можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения) и в Единой контактной службе Банка по номеру 87-87.

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт, причем как общему, так и MasterCard и Visa, а также по объему пластиковых транзакций. Так, на 1 октября 2017г у Банка насчитывается почти 334 тыс. карт, из коих свыше 181 тыс. - это MasterCard и около 153 тыс. - это Visa. За 9 месяцев 2017 года объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) составил 181.2 млрд драмов, из коих около 93% или 167.2 млрд - это банкоматные транзакции. Объем пластиковых транзакций Банку удалось нарастить в годовом разрезе на 13,5%, а банкоматных транзакций - на 14%. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.