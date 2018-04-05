Четверг, 5 Апреля 2018 15:41

АрмИнфо.ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) объявляет о запуске услуги 102# для постоплатных абонентов мобильной связи, которая позволяет получить информацию о задолженности. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе компании.

Источник поясняет, отправив в ответном сообщении <1> , абонент получает информацию о суммарной стоимости услуг за текущий месяц (по состоянию на предыдущий день, без абонентской платы, включая НДС). Отправив в ответном сообщении <2>, абонент получает информацию о подлежащей к выплате задолженности (задолженность за прошлый месяц, включая оплату за текущий месяц). Для отключения рекламы в уведомлении о балансе необходимо набрать команду 5541#, для подключения - 5542#. Активация и деактивация рекламы осуществляются бесплатно.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний ВЕОН, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".