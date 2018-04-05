Четверг, 5 Апреля 2018 15:38

АрмИнфо.Официальный визит Президента Сержа Саргсяна в Святой Престол начался с состоявшейся утром 5 апреля отдельной беседы с Папой Римским Франциском.

Как сообщает пресс-служба президента, Саргсян выразил благодарность Папе Римскому за его преданность и постоянную заботу о двусторонних отношениях между Арменией и Ватиканом, налаженный искренний и тёплый диалог. Серж Саргсян подчеркнул, что за последние годы это уже пятая встреча с Его Святейшеством. Президент счёл каждую встречу с Папой Римским Франциском величайшей честью и с теплотой вспомнил его визит в Армению под девизом <Паломничество в первую христианскую страну> в 2016 году, а также свой визит в Ватикан в 2015 году и участие в отслуженной Его Святейшеством в соборе Святого Петра литургии, которая стала исторической также по той причине, что гениальному сыну армянского народа Святому Григору Нарекаци был присвоен почётный титул "Учителя Вселенской церкви" и он был признан одним из 36 величайших мыслителей католической церкви. Отметив, что в сердце католического мира, в Ватикане, рядом с великими святыми отныне возвысится также скульптура сына армянского народа Святого Григора Нарекаци, на открытии которой он сегодня будет иметь честь присутствовать, Серж Саргсян выразил глубокую благодарность Папе Римскому за это решение и проинформировал, что ещё один экземпляр скульптуры будет размещён в духовном центре Армянской Церкви - в Эчмиадзине. Таким образом, Григор Нарекаци и оставленное им наследие, по словам президента, становится вечным символом солидарности двух христианских общин. Во время беседы Президент Республики и Папа Римский выразили обоюдную готовность продолжать развивать и углублять межгосударственные отношения, укреплять существующие между двумя странами духовные и культурные связи. В конце встречи состоялась церемония обмена подарками. Президент Серж Саргсян подарил Папе Римскому серебряную миниатюрную модель церкви Святой Гаянэ. Его Святейшество Папа Римский Франциск подарил Президенту мраморную копию хранящейся в Ватиканском музее скульптуры, представляющей Святое Семейство, а также экземпляры своих трёх последних книг.