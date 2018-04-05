Четверг, 5 Апреля 2018 15:05

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян посоветовал Азербайджану следовать примеру Франции по вопросу сотрудничества с Арцахом.

"Азербайджанские города должны следовать примеру французских в сотрудничестве с Арцахом. Тем самым будет проложен путь к прочному миру. Чем раньше Алиев осознает это, тем лучше будет для Азербайджана и его народа",- написал Балаян в Twitter, касаясь истерики Баку относительно подписания декларации о дружбе между арцахским городом Мартуни и французским городом Бур-де-Пеаж в рамках визита председателя Национального Собрании НКР Ашота Гуляна во Францию.

Примечательно, что визит парламентской делегации Арцаха во Францию уже вызвал негативную реакцию Баку. В Азербайджане намерены выразить ноту протеста Франции, требуя пресекать любое взаимодействие французских городов с Арцахом.