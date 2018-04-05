Четверг, 5 Апреля 2018 14:49

АрмИнфо.Преобладающее большинство граждан Армении склонны не доверять действующим властям страны. Таковы результаты опроса "Gallup International Association" "Короткое весеннее обострение или кто исполнит лебединую песню", представленные 5 апреля в Ереване.

Руководитель представительства "Gallup International Association" в Армении Арам Навасардян рассказал, что опрос проводился с 22 по 30 марта текущего года по всей Армении, в нем приняли участие 1120 человек, погрешность составляет 3%.

Так, на вопрос, "насколько вы доверяете действующим властям Армении",

4.7% опрошенных сказали, что полностью доверяют, 20.4%- скорее

доверяют, 23.4% - скорее нет и 47.5% - вообще не доверяют, 3.9% -

затруднились ответить.

В тоже время, по словам Навасардяна неутешительно и положение оппозиции, ей доверяет лишь 4.9% респондентов, скорее доверяет -

19.3%, скорее не доверяет - 26.2%, и вообще не доверяет 43.7 % опрошенных, еще 6% затруднились сказать.

При это на вопрос о том, кого они считают самым оппозиционным деятелем по 5 балльной шкале лидирует герой Карабахской войны Жирайр Сефилян - 4.5 баллов, за ним следуют оппозиционные депутаты Никол Пашинян и Эдмон Марукян - 4.3 и 4.2 баллов соответственно, самым неоппозиционным граждане считают второго президента Армении Роберта Кочаряна и лидера партии "Оинац Еркир "Артура Багдасараян 2.4 и 2.6 баллов соответственно.