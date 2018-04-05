Четверг, 5 Апреля 2018 14:48

АрмИнфо. Армения ужесточает требования к технической безопасности в общественных местах. Соответствующие поручения озвучил премьер-министр Карен Карапетян 4напреля на заседании правительства. Премьер напомнил, что 2 апреля в районе 20:44 часов по местному времени по адресу Северный проспект 5, в Центре Еревана в кафе быстрого питания Бургер Кинг произошел взрыв.

При взрыве пострадали 8 человек, в том числе, двое детей: трое граждан России, трое граждан Армении и два - Ирана. По факту было возбуждено уголовное дело.

По словам главы правительства, инцидент является основанием для ужесточения государственной политики в вопросах требования к пожарной и технической безопасности.

В связи с этим Карен Карапетян поручил главе МЧС в течение двухмесячного срока предпринять мероприятия по обеспечению требований пожарной и технической безопасности и технических нормативов на производственных объектах, объектах общественного питания, в компаниях сферы обслуживания и услуг, а также выявить упущения. В случае выявления нарушений предусмотреть краткие сроки по их устранению, а при невыполнении этих обязательств применить строгие меры, предусмотренные законом. Для обеспечения безопасности работы в этих структурах премьер призвал привлечь также соответствующие инспекции Минздрава. Помимо этого Карапетян предложил представителям бизнес-сообщества и руководителям организаций, занятых в сфере обслуживания и услуг, по собственной инициативе и в сотрудничестве с МЧС предпринять меры по выявлению возможных проблем и их устранении, повысив уровень технической безопасности на соответствующих объектах. Главам МЧС и экономического развития и инвестиций поручено в двухмесячный срок разработать и в аппарат правительства представить пакет предложений по усовершенствованию контрольных механизмов в сфере технической безопасности, а также уточнению законодательных положений, внедрению технических регламентов ЕАЭС и устранению существующих на практике пробелов. Карен Карапетян попросил министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давида Тонояна обратить внимание на то, чтобы данные поручения не привели к административным проблемам и неправильному восприятию или исполнению поручений. Отметим, что по предварительным данным, взорвался баллон с кислородным газом. В результате инцидента пострадало восемь человек.