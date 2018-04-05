Четверг, 5 Апреля 2018 14:48

АрмИнфо.В период с января по апрель 2018 года в Вооруженных силах Армении и Арцаха было зафиксировано 15 случаев смерти военнослужащих вместо 20 случаев за аналогичный период времени 2017 года. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

Три военнослужащих погибли от пули противника (в 2017 году 8 случаев), один случай самоубийства (в 2017 году 2 случая), от болезней - 2 человека (в 2017 году также 2 случая), один военнослужащий погиб в результате ДТП (в 2017 году также 1 случай), в результате несчастного случая скончался 1 военнослужащий (в 2017 году было 2 случая), из-за нарушения техники применения оружия погиб 1 военнослужащий (в 2017 году было 2 случая).

Еще 6 военнослужащих в подотчетный период погибли по причинам, не связанным с армейской службой (2 случая от болезней и 4 в результате ДТП). В 2017 году таких случаев было 3 (2 от болезней и 1 в результате ДТП).