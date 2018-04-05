Четверг, 5 Апреля 2018 13:05

АрмИнфо. Температура воздуха в Армении с 5 по 10 апреля постепенно повысится на 6-7 градусов. Об этом сообщает АрмГидромет.

В указанный период в Ереване и областях ожидается погода без осадков.