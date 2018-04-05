Четверг, 5 Апреля 2018 12:53

АрмИнфо.Посольство Германии в Армении пока продолжает принимать заявки на предоставление Шенгенских виз в Австрию, ФРГ, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Швецию. Об этом говорится в заявлении посольства Германии в РА.

По техническим причинам, компания "ВизаМетрик", которая с 3 апреля должна была принимать заявки для получения Шенгенских виз в посольстве Германии, не может пока осуществлять свою миссию.

Отметим, что Министерство юстиции Армении заблокировало обработку персональных данных со стороны ЗАО "ВизаМетрик" (VisaMetric). Ранее Министерство юстиции Армении по собственной инициативе приступило к изучению соответствия деятельности ЗАО "ВизаМетрик", которое будет заниматься приемом заявок для получения Шенгенских виз из посольства Германии, закону РА о "Защите личных данных". Минюст начал проверку деятельности "ВизаМетрик" в связи с обеспокоенностью граждан Армении тем фактом, что ЗАО "ВизаМетрик" является российско-турецким консорциумом, головной офис которого находится в Турции. Граждане РА опасаются, что их личные данные посредством ЗАО "ВизаМетрик" попадут в распоряжение турецкой стороны. Однако, ранее посол Германии в РА Матиас Кислер заверил, что при деятельности центра правила конфиденциальности и стандарты безопасности будут строго соблюдаться. "Армянским офисом будет руководить гражданин РА, сотрудники также будут гражданами Армении. Никакая личная информация не может попасть в третьи руки",- заверил дипломат. По его словам, компания была выбрана на строгой конкурсной основе с учетом объективных критериев. Конкурс проводился для региона Южного Кавказа в целом, а не для отдельно взятой Армении. Центр осуществляет деятельность также в Центральной Азии. Напомним, что с 3 апреля текущего года граждане Армении должны были подавать заявки на получение Шенгенской визы для визита в Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Швецию не в посольство Германии в РА, а в специальный центр "ВизаМетрик". Это мотивировалось тем, что дипведомство не успевает обрабатывать столь большое число заявок на получение Шенгенской визы.