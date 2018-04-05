Четверг, 5 Апреля 2018 12:26

АрмИнфо. Баку в очередной раз заявляет о неприемлемости статус-кво в нагорно-карабахском конфликте.

Так, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступления на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему "Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", в частности заявил: "Существующий в связи с нагорно-карабахским конфликтом "статус- кво" никогда не будет принят. Не решенный между Азербайджаном и Арменией конфликт является главным препятствием для безопасности и экономического развития".

При этом Мамедъяров в очередной раз напомнил о якобы не выполнении армянской стороной 4 резолюциях ООН. "Движение неприсоединения также считает Нагорный Карабах частью моей страны, поддерживает урегулирование в рамках территориальной целостности Азербайджана. Сложившийся в результате конфликта статус-кво никогда не будет принят", - резюмировал Мамедъяров.