Четверг, 5 Апреля 2018 12:20

АрмИнфо. Армения присоединилась к ОДКБ по вопросу поддержки совместного заявления России, Китая и Ирана по делу об отравлении в Солсбери. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, Армения не участвовала в голосовании, однако, поддержала заявление ОДКБ по этому вопросу. "Мы не в ходим в состав Исполнительного совета и не принимали участие в голосовании, однако, там было заявление ОДКБ, к которому мы присоединились", - уточнил Балаян.

Напомним, что накануне в Гааге по инициативе России состоялось заседание Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Встреча прошла в закрытом режиме. Цель - прояснить ситуацию с расследованием отравления в Солсбери. Российские специалисты поставили перед организацией конкретные вопросы, в частности, как именно отбирались пробы отравляющего вещества и в каких лабораториях их изучают.

Как сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на пресс- конференции, на заседании был представлен проект совместного заявления от России, Китая и Ирана, где подчеркивалась необходимость решения "дела Скрипаля" в рамках международного права. "Четырнадцать стран-членов поддержали совместное заявление в ОЗХО, связанное с инцидентом в Солсбери: мы считаем, что необходимо убедиться, что эта проблема решается в рамках международного права с использованием полного потенциала конвенции о запрещении химического оружия", - отметил Шульгин. При этом он отметил, что совместное заявление поддержали союзники по ОДКБ, близкие партнеры по СНГ, Иран, Китай и ряд стран Латинской Америки. Однако, Инициативе не удалось собрать необходимые две трети голосов. Шульгин рассказал, что против выступили Британия и США, а также страны ЕС и "некоторые американские союзники в Азии".

Посольство России в Нидерландах позже опубликовал список стран, поддержавших инициативу, перечне оказались Белоруссия, Сирия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Иран, Венесуэла, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Никарагуа и Куба.

Отметим, что Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили 4 марта без сознания возле торгового центра в британском городе Солсбери. Власти Великобритании неоднократно утверждали, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. Руководитель британской лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд заявил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно­паралитического вещества "Новичок", использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.