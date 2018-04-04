Среда, 4 Апреля 2018 19:59

АрмИнфо. «Интереснейшая Армения опять остается где-то в стороне. Это неправильно», - написал на своей странице в фейсбуке известный российский блогер Александр Лапшин, рассуждая о развитии туриндустрии в Армении.

Все началось с обычного вопроса «Скажите, почему в Армению так дорого летать?», который

после вылился в очерк, описывающий реалии, с которыми сталкивается среднестатистический турист, прибывший в Армению. «На днях искал себе билет из Еревана в Париж на конец апреля и все цены от 250 евро в одну(!) сторону и это еще дешево и не на все даты. А в среднем от 350 евро в одну сторону. Тогда я посмотрел варианты из Тбилиси, там от 130 евро. Уже лучше. Тогда посмотрел вылеты из Кутаиси на Wizzair и там Париж всего от 50 евро в одну сторону», - пишет блогер. Аналогичный пример Лапшин привел касательно предстоящего ему авиаперелета из Израиля в Ереван. Минимальная цена, в одну сторону, как пишет Лапшин составляет 180 евро, тогда как в Тбилиси - 86 евро. «Берем тот же Израиль. Страна очень дорогая. Но добраться до Израиля можно очень просто и дешево. Моя мама вот недавно летала из Тель-Авива в Болгарию и обратно за... 120 шекелей (35 евро), а потом за 29 евро в одну сторону летала в Польшу», - написал он. В этой связи Лапшин отметил, что с бюджетом в 500 евро его мать может организовать отдых на неделю в Париж с отелем и билетами, и других европейских странах, тогда как в Армению нет. «Для нее поездка в Армению стоит слишком дорого. Абсурд? Моя мама как типичный пример того, что иностранные туристы, при всех симпатиях к Армении, вынуждены выбирать другие страны для отдыха», - подчеркнул он. В частности он отметил, что многие отдают предпочтение Турции, а не Армении, руководствуясь ценами и качеством обслуживания.

В этом же очерке блогер затронул вопрос с отелями в Армении, где почти нереально найти номер (в трехзвездочной гостинице) дешевле 50 евро в день. Тогда как в Лондоне почти в центре города номер в отеле обошелся блогеру в 50 евро. «И вот что мне непонятно. Армения с ее огромным туристическим потенциалом могла бы привлекать миллионы туристов и зарабатывать на туризме миллиарды долларов, так необходимые экономике. Но на практике Армению посещает 1,5 млн. туристов», - написал он.

Резкой критике блогер подверг и транспортную составляющую в Армении. В Ереване

несколько хаотичных автовокзалов, где очень сложно иностранному туристу. При этом в

интернете не найти расписания автобусов в другие регионы страны, непонятно сколько стоит проезд, как добраться до какого-нибудь монастыря в горах. Вся надежда, по словам Лапшина, только на гостеприимство и доброжелательность армян. Кроме всего прочего блогер указал на недостаточность указателей, в частности на английском и русском языках.

В завершение, Лапшин выступил с предложением касательно входа европейских бюджетных авиакомпаний на армянский авиарынок, позволив им летать, к примеру, из Гюмри. «Это значительно бы увеличило приток туристов, а кроме того позволило бы жителям Армении недорого и удобно путешествовать за границу. А еще позволило бы десяткам тысяч людей получить достойную работу с хорошей зарплатой», - заключил он.