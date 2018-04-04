Среда, 4 Апреля 2018 19:04

АрмИнфо. 3 апреля в рамках визита во Францию делегации Республики Арцах, возглавляемой председателем Национального Собрания Ашотом Гуляном, была подписана Декларация о дружбе между арцахским городом Мартуни и городом Бур-де-Пеаж французского департамента Дром.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Арцаха, декларацию подписали мэр города Мартуни Мгер Хачатрян и мэр города Бур-де-Пеаж Натали Ниезон. На официальной церемонии подписания присутствовал также Постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян.

Целью Декларации является установление дружественных отношений между городами на основе взаимного доверия и уважения. В Декларации, в частности, отмечается, что города Мартуни и Бур-де-Пеаж обязуются развивать сотрудничество в сфере образования искусства и культуры на основе солидарности, достоинства и уважения человека.

Таким образом, Бур-де-Пеаж стал 10 французским городом, установившим дружественные отношения с городами Республики Арцах.