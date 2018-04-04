Среда, 4 Апреля 2018 18:52

АрмИнфо. Посол России в Армении Иван Волынкин, завершающий миссию в нашей стране, провел встречу с министром иностранных дел РА Эдвардом Налбандяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Налбандян выразил благодарность Волынкину за эффективную и активную деятельность, отметив, что армяно-российское союзническое, стратегическое взаимодействие в ходе пребывания посла на посту еще больше укрепилось.

В свою очередь Волынкин выразил гордость тем, что смог внести вклад в развитие армяно-российских братских связей и выразил благодарность МИД за эффективное взаимодействие.

Собеседники обменялись мнениями о предпринимаемых шагах по дальнейшему развитию двусторонних отношений.

За значимый вклад в укрепление армяно-российских отношений, Налбандян вручил Волынкину почетную Медаль МИД Армении.