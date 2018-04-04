Среда, 4 Апреля 2018 18:40

АрмИнфо. Визит парламентской делегации Арцаха во Францию вызвал гнев Баку.

"Мы выражаем наш решительный протест в связи с визитом Ашота Гуляна во Францию, которая является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил глава пресс- службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, посещение жителем "азербайджанского города Ханкенди" (Степанакерт- ред.), разъезжающего с дипломатическим паспортом

Республики Армения Ашотом Гуляном территории Евросоюза, противоречит соглашению по упрощению визового режима и реадмиссии. Гаджиев выразил недоумение тем обстоятельством, что французская сторона ничего не предприняла для того, чтобы предотвратить этот визит. Отметим, что с 3-го апреля стартовал рабочий визит возглавляемой председателем Национального собрания Арцаха Ашотом Гуляном делегации во Францию. В составе делегации - руководитель парламентской фракции "Родина" Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер Хачатрян и постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян. Делегация из арцаха провела встречу в мэрии города Бур-ле-Валанс Затем в мэрии Валанса члены делегации встретились с мэром города Николя Дарагоном. Мэр Валанса поприветствовал председателя парламента Арцаха и выразил готовность развивать сотрудничество между городами-побратимами с учетом приоритетов взаимодействия в сфере образования и культуры.

Напомним, в рамках децентрализованного сотрудничества между Арцахом и Францией были установлены дружественные отношения между городами Валанс и Степанакерт (17- го мая 2015г.), Бур-ле-Валанс и Шуши (5-го октября 2014г.).