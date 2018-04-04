Среда, 4 Апреля 2018 18:33

АрмИнфо. Посол России в Армении Иван Волынкин, завершающий миссию в нашей стране провел встречу с министром чрезвычайных ситуаций Давидом Тонояном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, Тоноян высоко оценил армяно- российское сотрудничество в сфере ЧС. В качестве важного достижения в ходе пребывания посла на посту, министр указал создание армяно-российского центра гуманитарного реагирования. По его словам, центр играет серьезную роль в деле по сокращению рисков бедствий не только в Армении, но и в регионе.

В свою очередь посол заверил, что сотрудничество продолжит расширяться.

На встрече стороны также обсудили возможности продолжения взаимодействия в таких сферах как сейсмология, геофизика, гидрометрология, изменение климата, а также проведение совместных учений между спасательной службой МЧС РА, 102-рой российской военной базой, и Управлением ФСБ РФ в РА и реализация планов по реагированию на бедствия.

Тоноян пригласил Волынкина принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных 30-летию Спитакского землетрясения, которые пройдут 5-7 декабря.