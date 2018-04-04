Среда, 4 Апреля 2018 16:59

АрмИнфо. По причине "технической ошибки" в Национальное Собрание Армении был отправлен не полный текст отчета о деятельности офиса Омбудсмена за 2017 год. Об этом говорится в сообщении офиса Защитника прав человека, поступившем в АрмИнфо.

Из отчета Омбудсмена, по странному стечению обстоятельств, "выпала" именно та глава, где говорится о нарушениях в ходе парламентских выборов 2017 года - о массовой раздаче взяток, о случаях насилия, тотального применения административного ресурса со стороны правящей партии, препятствованию работе СМИ. В отчете отмечается, что эти явления имели негативное воздействие на доверие общества к избирательным процессам, создавая впечатление царящей в стране безнаказанности.

Примечательно то, что "техническую ошибку", то есть отсутствие данной главы в отчете, офис Омбудсмена заметил и устранил лишь после многочисленных публикаций СМИ, которые, выявив сей факт, поспешили квалифицировать защитника прав человека "полузащитником", "омбудсменом Республиканской партии".

Отметим, что офис Омбудсмена уже отправил в НС окончательный вариант документа, который будет рассмотрен в ходе предстоящей четырехдевки.