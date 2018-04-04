Среда, 4 Апреля 2018 16:53

АрмИнфо. Россия имеет полное право создавать подразделение военной полиции на территории 102 российской военной базы в Гюмри, это вполне законно. Об этом 4 апреля на пресс-конференции заявил экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Экс-министр отметил, что военная полиция призвана решать вопросы дисциплины в армии, и данное подразделение являются частью базы. Арутюнян решительно опроверг мнение о том, что военная полиция может представлять какую-либо угрозу для Армении. Более того, по словам Арутюняна, это необходимый стратегический шаг. "Количество сотрудников военной полиции составит от силы 200 человек, о какой угрозе или о каких задних целях идет речь", - задался вопросом экс-министр.

Отметим, что ранее пресс-служба ЮВО сообщала о том, что для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы в Армении формируются подразделения военной полиции."Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами. Подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском гарнизоне", - сообщили в пресс-службе ЮВО.