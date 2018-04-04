Среда, 4 Апреля 2018 16:49

АрмИнфо. Власти Армении считают, что судебный приговор в отношении Жирайра Сефиляна был недостаточно жестким, и хотят добавить последнему срок. Об этом 4 апреля на пресс-конференции заявил адвокат Сефиляна Тигран Айрапетян.

Айрапетян отметил, что сегодня утром следователь Следственного комитета Армении оповестил Сефиляна о том, что СК подготовил материалы в связи с его последним словом во время судебного заседания. "Моему подзащитному даже не дали возможность выступить с последним словом, и я был вынужден зачитать его вместо Сефиляна", - заявил адвокат.

По словам Айрапетяна, в последнем слове героя карабахской войны не было ничего противозаконного, Сефилян всего лишь хотел сказать, что Армения не должна превращаться в Северную Корею, и общественность должна объединиться для борьбы с режимом. "Все это вновь свидетельствует о том, что оппозиционные деятели не имеют в Армении возможности свободно выражать свое мнение. Однако, Жирайр Сефилян просил меня передать, что он будет продолжать свою оппозиционную деятельность, и все попытки властей заставить его замолчать обречены на провал", - отметил адвокат.

Отметим, что в своем последнем слове в суде Жирайр Сефилян, квалифицировал судебный процесс фарсом, попыткой расправы, театрализованным представлением. Герой карабахской войны подчеркнул, что в отношении него осуществляется политическое гонение. Сефилян заявил, что ему угрожали расправой, требуя прекратить свою оппозиционную деятельность. При этом он подчеркнул, что все те, кто преследовал его и все заказчики этого предстанут в один прекрасный день перед "армянским Нюрнбергом" за госизмену, коррумпированность и узурпацию власти. Напомним, что известный своей оппозиционной деятельностью герой арцахской войны Жирайр Сефилян 20 марта был приговорен к 10,5 годам лишения свободы, его соратник Геворг Сафарян к 5, остальные обвиняемые к 4 годам заключения. Сефилян, обвинялся в незаконном приобретении, хранении и использовании оружия и боеприпасов. Сам Сефилян расценил судебный процесс над ним как политическую асправу. Многочисленные нарушения норм права в ходе судебного процесса по делу Сефиляна выявили также международные эксперты. В поддержку Сефиляна выступили и общественные организации Диаспоры и Армении, также партия "Наследие".