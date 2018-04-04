Среда, 4 Апреля 2018 16:41

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян сегодня с официальным визитом отправится в Святой Престол (Ватикан).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян проведет встречу с Папой Римским Франциском, Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, а также примет участие в открытии памятника армянскому богослову и философу Святому Григору Нарекаци. После этого состоит экуменическая церемония с участием Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикосом Великого Дома Киликийского Арама Первого.

Президент Армении в рамках визита с 4 по 6 апреля, также планирует встретиться с лейтенантом великого магистра (местоблюстителем) Мальтийского ордена Джакомо Делла Торе. Между Арменией, Св. Иоанном (Иэрусалим) и Мальтийским орденом будет подписано соглашение о сотрудничестве, после этого Саргсян и Джакомо Делла Торе выступят с заявлением для прессы.

Президент Армении также совершит рабочий визит в Италию, где проведет встречу с итальянским коллегой Серджо Маттарелла, председателем Сената Марией Элизабеттой Казеллати, председателем Палаты депутатов Италии Роберто Фико.

В июне 2016 года во время визита папы Франциска в Армению, президент Армении Серж Саргсян подарил ему макет памятника Нарекаци, выразив надежду, что его большая копия в будущем будет установлена в Ватикане. Папе римскому памятник понравился. Он поблагодарил президента, дав свое согласие.

Святой Григор Нарекаци (Григорий Нарекский, около 951 - 1003 годов) - армянский поэт, философ и богослов. Признан католической церковью одним из 36 "Учителей церкви". Вершиной его творчества считается лирико-мистическая поэма "Книга скорбных песнопений".