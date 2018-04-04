Среда, 4 Апреля 2018 15:56

АрмИнфо.ОДКБ не имеет полномочий вмешиваться в военные действия, которые происходят на территории Карабаха. Об этом 4 апреля на пресс-конференции заявил экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

Экс-министр заявил, что договор с ОДКБ заключила Армения, а не Карабах, и структура может вмешаться в ситуацию только в том случае, если будет применена прямая агрессия против Армении. "Наша общественность постоянно обвиняет ОДКБ в том, что структура не вмешалась в ситуацию, однако, с тем же успехом, мы можем задаваться вопросом, почему же НАТО осталось безучастным", - отметил Арутюнян.

На вопрос возможно ли, что Азербайджан получил "добро" России для начала апрельских событий, экс-министр обороны заявил, что подобные мнения совершенно не соответствуют действительности. Более того, по мнению Арутюняна, России на данный момент, совершенно не выгодна эскалация в регионе.