Среда, 4 Апреля 2018 15:27

АрмИнфо. Beeline объявляет о создании инкубатора для стартапов в Армении. Главная цель Beeline Startup Incubator - помогать армянским стартапам делать первые шаги на рынке. Представители стартапов могут заполнить заявки на участие в конкурсе на сайте incubator.beeline.am до 23 апреля.

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе компании, в частности, помимо предоставления офисного пространства, им также будут организовываться учебные курсы и мастер-классы по предпринимательству, менеджменту, маркетингу, PR, по финансовым и юридическим вопросам.

Каждому стартапу будет предоставлена возможность пользоваться услугами инкубатора и советами экспертов на протяжении 4 месяцев.

"Группа VEON, и в частности Beeline, заинтересованы в создании благоприятной экосистемы и в развитии стартапов в Армении. Именно поэтому мы предпринимаем активные действия, чтобы оказать армянским стартапам всевозможную поддержку. Уверен, что этот красивый офис и советы наших экспертов помогут и вдохновят их на большие достижения",

- сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

"Создание экосистемы для армянских стартапов имеет важнейшее значение в развитии экономики Армении. Одной из основных проблем системы является вопрос обучения стартапов, находящихся на начальном этапе становления. Beeline Startup Incubator нацелен на решение именно этой проблемы. Группа VEON, будучи международной технологической компанией, поможет армянским стартапам получить ценные связи, знания и возможности", - отметил руководитель Beeline Startup Incubator в Армении Геворг Погосян.

Напомним, что ЗАО <VEON Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".