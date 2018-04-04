Среда, 4 Апреля 2018 15:26

АрмИнфо. Азербайджан не смог достичь той цели, которую преследовал во время апрельской войны 2016 года. Об этом на пресс- конференции 4 апреля заявил экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

По его словам, было несколько причин, спровоцировавших Азербайджан на апрельскую авантюру. Во-первых, по словам Арутюняна, на тот момент стороны были очень близки к согласованию Мадридских принципов, что было не на руку Азербайджану, поскольку они в числе остальных подразумевали также право народа Арцаха на самоопределение.

Второй причиной, по мнению экс-министра, стали разногласия между Анкарой и Москвой из-за сбитого российского самолета. "Турция начала подстрекать Азербайджан на военную провокацию",- отметил он.

По мнению Артуюняна, целью Азербайджана во время апрельской войны было усиление своих политических позиций. Кроме того, Баку хотел доказать посредникам Минской группы ОБСЕ, что может решить карабахский вопрос военным путем. "Это была локальная, а не глобальная война, нацеленная на захват пограничных территорий", - заявил Арутюнян.

Рассказывая о самих военных действиях, Арутюнян отметил, что Азербайджан начал нападение ночью. В действия были привлечены порядка 10.000 азербайджанских военных, с армянской стороны в десять раз меньше. По словам, Арутюняна, азербайджанское спецподразделение пересекло границу и нанесло удар, после чего подключились артиллерия и тяжелая техника, которая была к тому моменту подтянута к границе.

Таким образом, продолжал Арутюнян, Азербайджану удалось достичь успеха именно в первую ночь, учитывая фактор неожиданности, и именно на тех позициях, где армянская сторона была не очень бдительна. Однако после этого, по его словам, азербайджанцы получили достойный отпор и отступили, за ними остались только те участники, которые они уже захватили. "После того, как армянская армия перешла в контрнаступление, азербайджанцы попросили мир", - отметил экс-министр обороны.

По его мнению, в военном плане армянская сторона достигла успеха и не позволила Азербайджану достичь поставленной цели. "Их потери были значительными - около 500 человек, а также техника. Кроме того, Баку так и не смог правильно применить авиацию, на которую потратил большие суммы",- отметил он. Касаясь территориальных потерь армянской стороны, экс-министр заверил, что ни не имели стратегической важности.

По мнению Арутюняна, Баку потерпел поражение и на политическом фронте, поскольку Минские посредники, да и международное сообщество в целом, разделили подход армянской стороны о размещении в приграничной зоне камер видеонаблюдения и создании механизмов по расследованию инцидентов.

Объясняя мотивы постоянных военных авантюр Баку, Арутюнян выразил мнение о том, что тем самым он пытается создать в Арцахе и Армении атмосферу страха и заставить пойти на уступки. При этом экс-министр исключил возможность повторения событий апреля 2016 года.