Среда, 4 Апреля 2018 12:27

АрмИнфо. Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян 3 апреля в столице Казахстана Астане встретился с представителями армянской общины.

Как сообщает пресс-канцелярия нового президента, Саркисян представил собравшимся внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Арменией,

социально-экономическое развитие страны, шаги властей РА, направленные на укрепление отношений Родина - Диаспора, а также отметил важность сохранения языка, культуры и национальной идентичности у армян, проживающих в Республике Арцах.

Во время обмена мыслями президент Армении ознакомился с основными программами армянских бизнесменов и деятелей культуры в Астане, призвал их приложить все усилия для укрепления единства в общине, поддержки молодежи в воспитании национального духа, получении современного образования и для развития более тесных связей между молодежью и родиной.