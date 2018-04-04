Среда, 4 Апреля 2018 12:24

АрмИнфо. Ряд общественных организаций Армении выступили с заявлением, в котором потребовали от армянских правоохранительных органов провести справедливое и эффективное расследование преступлений на почве ненависти в отношении представителей ЛГБТ. Об этом говорится в совместном заявлении 5 общественных организации, поступившем в АрмИнфо.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с тем, что в Армении преступления, совершенные на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности расследуются не эффективно. Выражает также озабоченность факт безнаказанности виновных. В течение одного месяца в Ереване произошло два громких преступления в отношении представителей ЛГБТ, последние получили серьезные телесные повреждения. Так, 27 февраля в собственной квартире избили трансгендера, затем сожгли его дом. Избитый был госпитализирован в больницу с тяжелыми травмами и пришел в сознание лишь через четыре дня. А уже 1 апреля в Центре Еревана, близ отеля Конгресс 35 летний мужчина пырнул ножом 15-летнего парня, посчитав его "голубым". Последний был госпитализирован с колото-резанными ранами. В обоих случаях обвиняемые были отпущены под подписку о невыезде", - отмечается в заявлении общественных организаций.

В месте с тем в заявлении отмечается, что безразличие правоохранительных органов страны к этим случаям - последствие агитации ненависти со стороны государственных чиновников и произвольные решения судебной системы. "Мы, нижеподписавшиеся, требуем от правоохранительных органов Армении провести всестороннее, полное и объективное расследование дел, обеспечить справедливое судебное расследование; виновных подвергнуть ответственности по всей строгости закона; внедрить и вести надлежащую статистику относительно преступлений, совершенных на почве ненависти; предпринять соответствующие мероприятия по предупреждению преступлений, обусловленных сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью; быть последовательным в вопросе исключения пропаганды ненависти и вражды в отношении ЛГБТ сообщества", - говорится в заявлении.

Под заявлением подписались: ОО "Общественная информация и потребность знаний", Гуманитарная ОО "Новое поколение", ОО "Реальный мир, реальные люди", ОО "Общество без насилия" и ОО "Центр правовых инициатив".