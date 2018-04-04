Среда, 4 Апреля 2018 10:07

АрмИнфо. По положению на 08.00 4-го апреля в Армении есть труднопроходимые автомобильные дороги, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, труднопроходимыми для движения автотранспортных средств продолжают оставаться автодорога Сотк-Карвачар и перевал Варденяц. В общинах Спитак и Мастара Арагацотнской области местами наблюдается гололедица. В общинах Мартуни, Аван, Впрденис Гегаркуникской области, городе Сисиан Сюниксой области, а также на участке дороги Сараван-Зангер идет снег. В городе Джамбарак Гегаркуниксой области наблюдается туман.

Согласно данным управления МЧС России по Северной Осетии и Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, автодорога Степацминда - Ларс открыта для всех видов транспортных средств.