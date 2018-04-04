Среда, 4 Апреля 2018 10:02

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 4 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 1-22, 24 на ул. Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке, 1-6А на 2- ом переулке Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и собственные дома 2/8-14 на ул. Асратян, жилой дом 7 на 3-ем тупике улицы Улнеци, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 9, 9/1, 11 на пр. Комитаса, 19, 21 на ул. Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1А, 1Б на ул. Грибоедова, жилые дома 15, 15А, 17 на ул. Н.Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 на 1-ом переулке Фучика, 1, 2, 3, 4, 5, 7 на 2-ом переулке, жилые дома 13, 25, 27 на улице Маргаряна, улицы Норагавита 3, 4, 5, 6, 7, жилые дома 61, 63, 65 на ул. Алабяна, жилые дома 19, 21, 23, 27, 25, 29, 31 на ул. Андраника, жилой дом 7 на улице Алека Манукянна, частично улицы Айгестан 3, 4, 6, 12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично собственные дома 50-103 на ул. Лео, частично собственные дома 5-48 на ул. Ереванци, частично собственные дома 20-55 на ул. Заваряна, собственные дома 8-64 на ул. Толстого, жилые дома 23, 23/7, 28 на ул. Ер.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адрес: Давида Бэка 140/6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 жилые дома 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 21 на ул. Нансена, 2, 4, 10 на ул. Сафарян, жилые дома 25, 27, 29 на ул. Лвовян, училище N1, школа N106 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), бывший кинотеатр "Норк", детский сад N232 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом норкском массиве;

11:00-16:00 улицы 1, 2, 3 села Джрашен;

11:00-17:00 жилой дом 1 и собственные дома 1-18 на ул. Бакунца, 2А, 4, 21, 21А, 23 и собственные дома 1-19 на ул. А.Хачатряна, жилой дом 8 на ул. Калнеци, жилой дом 26 на ул. В.Папазяна и прилегающие

общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11:00-15:00 частично город Армавир и село Норапат;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Воскетап; частично улица Туманяна в городе Веди;

10:30-16:00 частично села Гетазат и Айгестан;

11:00-15:00 село Востан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-13:00 частично улица Гладзорян в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 села Хндзорут и Нор Азнваберд;

в Котайкском марзе:

10:00-16:30 села Гегадир, Ацаван, Вохчаберд, компания "Нар-Энерго" в Вохчаберде, станции компаний "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком";

11:00-17:00 селоАнкаван, жилой дом Анкавана, дома отдыха "Так джур", "Элеонор", "Еркрабан", "Егевнинер", "Наири", станции компаний

"Виваселл МТС", "АрменТел";

в Гегаркуникском марзе:

15:30-16:30 частично село Варсер, газозаправочные станции "Газ АМА", "Усик Седракян", "Левлен", "Ара-Арег", "А.Салазарян",

автотехобслуживание, опорный пункт дорожной полиции Севана;

в Ширакском марзе:

10:00-13:00 квартал "Дзори" общины Арегнадем в районе Амасия;

10:00-14:00 община Дзорашен в районе Ашоцк;

10:00-16:00 улицы 3, 4 общины Гусанна в районе Ани; общины Камо, Сариар, Крашен, Джаджур и станция "Джаджур" в районе Ахурян;

в Сюникском марзе:

10:30-15:00 улицы Шаумяна, Сюник, Чаренца, переулок Ширака, улицы

П.Севака, Гая, улицы Зоравара Андраника 35, 74;

11:00-15:00 жилые дома 134, 136 на ул. Сюник в городе Горис;

11:00-17:00 села Гетатаг, Дарбас, Лцен, Лор и Шенатаг.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.