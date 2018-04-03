Вторник, 3 Апреля 2018 18:02

АрмИнфо. Общими усилиями за последние 26 лет связи между Россией и Арменией выведены на новый качественный уровень союзнического взаимодействия. Об этом говорится в заявлении посольства России в Армении, распространенном по случаю 26-летия установления дипломатических отношений между Ереваном и Москвой.

"3 апреля 2018 года исполнилось 26 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. Россию и Армению на протяжении веков связывают крепкие традиции дружбы, взаимного уважения, доверия и поддержки. Общими усилиями за последние 26 лет связи между двумя государствами выведены на новый качественный уровень союзнического взаимодействия. Надежным фундаментом двустороннего сотрудничества стали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 года", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Армении.

При этом в заявлении отмечается, что высокой интенсивностью характеризуется содержательный и доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях. "В Совместном заявлении президентов России и Армении по итогам переговоров в Москве 15 марта 2017 г. подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-армянского партнерства во всех областях. Продолжается продуктивное взаимодействие по линии высших законодательных органов, министерств и ведомств двух стран. Плодотворно работают межправкомиссии по экономическому и военно- техническому сотрудничеству. Ведется последовательная совместная работа по совершенствованию и расширению договорно-правовой базы, насчитывающей более 200 двусторонних документов. Россия и Армения твердо нацелены на поступательное развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве. Совпадение или близость позиций двух государств по вопросам международной и региональной повестки дня способствуют наращиванию эффективного внешнеполитического взаимодействия, в том числе в рамках ООН, ОДКБ, Совета Европы, ОЧЭС и других международных организаций", - говорится в сообщении Посольства России.

Дипмиссия также напоминает, что Россия - ведущий экономический партнер Армении и главный инвестор в армянскую экономику. "В республике успешно реализуются крупные совместные проекты в топливно-энергетической, горнодобывающей, транспортной, телекоммуникационной, банковской и других областях. Расширяются межрегиональные связи, в которые вовлечены 70 субъектов Российской Федерации и все административно- территориальные единицы Армении. Осуществляется межправительственная программа сотрудничества в этой сфере на 2016-2021 гг. Традиционно важное место в двусторонних отношениях занимают культурно-гуманитарные, научные и образовательные обмены, способствующие сохранению и укреплению духовной близости народов двух стран, тесного общения между людьми. В 2015 г. начал работу филиал МГУ им. М.В.Ломоносова в Ереване. В Российско-Армянском университете и действующих в республике 6 филиалах российских вузов обучаются около 3,5 тыс. студентов. В российских вузах проходят обучение 5,5 тыс. армянских граждан, из них 1,5 тыс. - за счет российского федерального бюджета. Достигнутые нашими странами за этот период значительные успехи вселяют оптимизм и настраивают на дальнейшую работу по упрочению союзнического взаимодействия во благо народов двух стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в заявление Посольства России в Армении.