Вторник, 3 Апреля 2018 17:54

АрмИнфо. Государственный Университет Арцаха подписал меморандум о сотрудничестве с Венгерским Католическим университетом им.Питера Пазманя. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе Госуниверситета Арцаха.

"Госуниверситет Арцаха, придавая важность международному сотрудничеству, считает стратегическим направлением развитие и стимулирование международных контактов. В последние годы в этом направлении были предприняты практические шаги, в результате чего число университетов-партнеров Арцахского госуниверситета достигло практически трех десятков. На днях, был подписан меморандум о сотрудничестве с Католическим университетом им.Питера Пазмана цель которого, стимулирование межвузовского сотрудничества, развитие научных и образовательных контактов, осуществление академических проектов по обмену для студентов и лекторов. Соглашение было подписано при содействии Государственного Педагогического Университета им. Хачатура Абовяна", - говорится в сообщении ВУЗа.

Католический университет Петера Пазманя (венг. Pazmany Peter Katolikus Egyetem) - негосударственный католический университет в Венгрии. Различные факультеты университета располагаются в Будапеште, Пилишчабе и Эстергоме. Университет основан в 1635 году, носит имя своего основателя, кардинала Петера Пазманя. Известен также как Пазманеум. В 2009 году университет насчитывал 736 преподавателей и 9 469 студентов. Всего за годы существования университета его закончили около 26 тысяч человек.

Примечательно, что 31 августа 2012г. решением СНБ РА дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены. Решение было принято после того, как Венгрия экстрадировала в Азербайджан убийцу Рамиля Сафарова, приговоренный Венгерским судом к пожизненному заключению за убийство армянского офицера Гургена Маркаряна. Напомним, что Сафаров зарубил топором спящего Маркаряна. Инцидент произошел в тренировочном лагере НАТО в Будапеште 19 февраля 2004 года. После экстрадиции Сафарова в Баку, в Ереване перед Консульством Венгрии произошли масштабные акции протеста. Затем, Ереван, принял решение о приостановлении дипотношений с Будапештом.