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|Начальник Генштаба ВС Армении подтвердил законность размещения подразделений военной полиции на территории 102-ой РВБ в Гюмри
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|Взрыв в кафе БургерКинг: девять человек пострадали
|Полковник Полиции РА Ашот Агаронян награжден Медалью признательности
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|Налбандян и Лемуан выразили удовлетворение уровнем армяно-французских отношений
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|Премьер Армении поблагодарил посла России за плодотворную работу и сотрудничество
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АрмИнфо. На церемонию инаугурации 4-ого президента Армении Армена Саркисяна, которая состоится на специальном заседании Национального Собрания 9 апреля в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна будут приглашены 1300 человек, в том числе и гости из-за рубежа.
Однако глав государств или официальных делегаций зарубежных стран на церемонии не будет. Об этом АрмИнфо сообщили в офисе 4-ого президента.
Примечательно, что порядок аккредитации СМИ на церемонии инаугурации 4-ого президента на этот раз будет отличаться. Рядовые журналисты не будут присутствовать на церемонии. Они смогут освещать ее, наблюдая за прямой трансляцией по Общественному телевидению, или, как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо глава Управления по связям с общественностью НС РА Арсен Бабаян, для журналистов в одной из парламентских аудиторий "будут созданы все необходимые условия для освещения церемонии".
Бабаян также сообщил, что на саму церемонию будут приглашены только главы или главные редактора "ведущих СМИ" - телекомпании, печатные и онлайн медиа, подчеркнув, что критерий "ведущий" определяется высоким уровнем их профессионализма. "На церемонию будут приглашены специалисты высочайшего класса",- пояснил Бабаян.
В целом список приглашенных гостей де-юре должен быть утвержден председателем НС Ара Баблояном.
Церемония инаугурации должна начаться с приветственного слова председательствующего на специальном заседании НС, затем в зал должны внести государственный флаг РА, символ президентской власти, оригинал Конституции и Библию Богородицы.
Согласно установленному порядку, новоизбранный президент должен произнести клятву, положа руку на Конституцию и Библию. Далее с речью должны выступить Католикос всех армян Гарегин II, и сам президент. При закрытии заседания из зала выносятся символы Армении и Библия.
|В Армении есть труднопроходимые дороги
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 4-го апреля
|Стартовал рабочий визит председателя парламента Арцаха во Францию
|Посольство РФ: Общими усилиями за последние 26 лет связи между Россией и Арменией выведены на новый качественный уровень союзнического взаимодействия
|Госуниверситет Арцаха подписал меморандум о сотрудничестве с Венгерским Католическим университетом им.Питера Пазманя
|На церемонию инаугурации 4-ого президента Армении будут приглашены лишь главы или главные редактора "ведущих СМИ"
|Доларовый выпуск АРАРАТБАНКа прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq OMX Armenia
|Профильная Комиссия парламента отправила на доработку законопроект Правительства Армении о сокращении новогодних праздников
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|Глава МВБ Израиля: Иерусалим должен оказать международное давление на Анкару, в том числе и признанием Геноцида армян
|ГАЗЕТА: Россия предоставит Армении третий, на этот раз, беспроцентный военный кредит
|Пашинян и его сторонники в знак протеста прошагали 12,5 км
|Инициатива "Откажись от Сержа" намерена обклеить спидометры и камеры видеонаблюдения за уличным движением фотографиями Сержа Саргсяна
|Городской телефон Beeline теперь включен в пакеты услуг Quatro
|Начальник Генштаба Армении: Возникшие в ходе "четырехдневной" войны проблемы, получили свое решение
|С 3 по 4 апреля в отдельных областях Армении ожидается снег
|Начальник Генштаба ВС Армении подтвердил законность размещения подразделений военной полиции на территории 102-ой РВБ в Гюмри
|МЧС Армении представило список пострадавших в результате взрыва в БургерКинг: 5 из них несовершеннолетние
|В результате взрыва в кафе БургерКинг в Ереване пострадали трое граждан России, трое граждан Армении и два гражданина Ирана
|Взрыв в кафе БургерКинг: девять человек пострадали
|Полковник Полиции РА Ашот Агаронян награжден Медалью признательности
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 3 апреля
|В Ереване состоялся концерт классической музыки "Звуковой сувенир"
|К акции-шествию Пашиняна присоединяются однопартийцы и простые граждане: Он на пути в Ванадзор
|Никол Пашинян начал 14-ти дневное шествие от Гюмри до Еревана против Сержа Саргсяна и РПА
|Свитальский: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
|МИД Эстонии ждет разъяснений от властей Азербайджана в связи с депортацией из Баку советника председателя горсобрания Таллинна Карине Оганесян
|Подготовку к предстоящему саммиту Франкофонии в Ереване обсудили Серж Саргсян и Жан-Батист Лемуан
|Минюст Армении заблокировало обработку персональных данных со стороны "ВизаМетрик"
|Американские конгрессмены выразили поддержку HALO Trust
|Делегация, возглавляемая министром обороны Греции, посетила военный пантеон "Ераблур" и почтила память героев карабахской войны
|В Министерстве охраны природы обсудили программу эксплуатации “Амулсара”
|Верхний Лас закрыт для проезда грузового транспорта: На КПП скопились 73 фуры
|Налбандян и Лемуан выразили удовлетворение уровнем армяно-французских отношений
|Жан-Батист Лемуан присутствовал на церемонии переименования французской школы в Ереване
|"Известия": Стоимость переданного Армении Россией в 90-ых годах военного имущества могла составить $1 млрд
|С городских телефонов Beeline можно бесплатно звонить в Россию
|В Армении расчёты российских ПВО отрабатывают навыки уничтожения авиации условного противника
|Премьер Армении поблагодарил посла России за плодотворную работу и сотрудничество
|ACBA-Credit Agricole Bank профинансировал создание первой инфраструктуры для производства "зеленой" энергии
|В Милли Меджлисе Азербайджана требуют отставки Эльмара Мамедъярова
|С завтрашнего дня "Гражданский договор" начинает круглосуточные акции против возможного премьерства Сержа Саргсяна
|Армения и Греция выступают за расширение и углубление сотрудничества
|ТОО "АлмаДК" представило свою продукцию на выставке вооружений "ArmHiTec-2018" в Ереване
|Армения представила на "ArmHiTec-2018" тепловизионный прицел для ПЗРК "Игла" и ударный беспилотник HREESH
|Комиссия ПА ОДКБ приняла Постановление о потенциальной угрозе коллективной безопасности в зоне Арцахского конфликта
|В рамках саммита Франкофонии в Армению прибудет премьер Канады
|В начале апреля делегация в составе президента Армении, Католикоса Всех армян и Католикоса Великого Дома Киликийского отбудет в Ватикан
|В Армении с двухдневным визитом находится Жан-Батист Лемуан
|Министерство юстиции Армении изучает деятельность турецко-российского ЗАО "Визаметрик"
|Президент Армении и министр обороны Греции обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline компенсирует своим абонентам потерянные в результате мошенничества средства
|Глава Следственного комитета встретился с послом России в Армении
|Корюн Нагапетян и Петр Свитальский обсудили вопросы ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
|Виген Саркисян: Армения поддерживает Грецию по вопросу освобождения двух греческих военнослужащих, задержанных в Турции
|Министр обороны Греции: Действия Эрдогана отдаляют Турцию от европейских ценностей
|Глава государственного комитета по водному хозяйству Армении и посол Франции обсудили перспективы армяно-французского сотрудничества
|Министр обороны: Армения и Греция из года в год расширяют сотрудничество в оборонной сфере
|Начальник Уголовно-исправительного управления Минюста Армении представил президенту программу преобразований в системе
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