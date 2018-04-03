Вторник, 3 Апреля 2018 16:40

АрмИнфо. На церемонию инаугурации 4-ого президента Армении Армена Саркисяна, которая состоится на специальном заседании Национального Собрания 9 апреля в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна будут приглашены 1300 человек, в том числе и гости из-за рубежа.

Однако глав государств или официальных делегаций зарубежных стран на церемонии не будет. Об этом АрмИнфо сообщили в офисе 4-ого президента.

Примечательно, что порядок аккредитации СМИ на церемонии инаугурации 4-ого президента на этот раз будет отличаться. Рядовые журналисты не будут присутствовать на церемонии. Они смогут освещать ее, наблюдая за прямой трансляцией по Общественному телевидению, или, как сообщил в беседе с корреспондентом АрмИнфо глава Управления по связям с общественностью НС РА Арсен Бабаян, для журналистов в одной из парламентских аудиторий "будут созданы все необходимые условия для освещения церемонии".

Бабаян также сообщил, что на саму церемонию будут приглашены только главы или главные редактора "ведущих СМИ" - телекомпании, печатные и онлайн медиа, подчеркнув, что критерий "ведущий" определяется высоким уровнем их профессионализма. "На церемонию будут приглашены специалисты высочайшего класса",- пояснил Бабаян.

В целом список приглашенных гостей де-юре должен быть утвержден председателем НС Ара Баблояном.

Церемония инаугурации должна начаться с приветственного слова председательствующего на специальном заседании НС, затем в зал должны внести государственный флаг РА, символ президентской власти, оригинал Конституции и Библию Богородицы.

Согласно установленному порядку, новоизбранный президент должен произнести клятву, положа руку на Конституцию и Библию. Далее с речью должны выступить Католикос всех армян Гарегин II, и сам президент. При закрытии заседания из зала выносятся символы Армении и Библия.