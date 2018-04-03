Вторник, 3 Апреля 2018 15:51

АрмИнфо. 3 апреля долларовый выпуск именных купонных облигаций АРАРАТБАНКа объемом $8 млн. прошел листинг и вошел в основной список (Abond) фондовой биржи Nasdaq OMX Armenia. Как сообщает пресс-служба биржи, облигации допущены к заключению адресных торговых и репо-сделок.

Согласно источнику, эмиссия Банка включает 320 тыс. именных купонных облигаций (ISIN - AMARBKB2HER3), номинальной стоимостью $25, с

доходностью по купону 5,25% и сроком обращения в 51 месяц. Облигации будут котироваться под биржевым кодом ARBKB2H.

Отметим, что АРАРАТБАНК лидирует на бирже Nasdaq OMX Armenia по числу выпущенных корпоративных облигаций, часть из которых уже погашена. В общей сложности на бирже Nasdaq OMX Armenia по состоянию на 3 апреля 2018г с учетом данного выпуска котируется 56 выпусков корпоративных облигаций 14-ти эмитентов, из коих 44 выпуска эмитировано 10-ю банками: Араратбанк (9), Америабанк (8), Армсвисбанк (6), Банк Анелик (5), Армбизнесбанк и Юнибанк (по 4), Конверс Банк (3), ACBA-Credit Agricole и Армэкономбанк (по 2) и BSTDB (1).

Напомним, что ОАО "АРАРАТБАНК" функционирует с ноября 2005 года. Мажоритарными акционерами АРАРАТБАНКа на 1 октября 2017г. выступают один из крупнейших нефтетрейдеров Армении - компания "Флеш" - 72,73%, Барсег Бегларян (известный предприниматель, глава "Флеш") - 18,33% и Rural Impulse Fund II (входит в структуру бельгийской Incofin Investment Management - Incofin IM) - 8,58%. АРАРАТБАНК занимает 3-ю позицию по общему числу филиалов, которых насчитывается 61, причем по числу столичных (30) закреплено первенство, а остальные 29 - это региональные филиалы и 2 расположены в НКР.